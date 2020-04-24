Круизный лайнер, вызвавший вспышку COVID-19 в Австралии, покинул страну

Лайнер Ruby Princess пришвартовался в Сиднее 19 марта, а его пассажиры сошли на берег, не пройдя процедуры карантина. Почти каждый десятый случай заражения коронавирусом и более 20 смертей в Австралии могут быть связаны с этим судном, отмечает телеканал.