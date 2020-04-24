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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T04:40
https://ria.ru/20200424/1570494275.html
Круизный лайнер, вызвавший вспышку COVID-19 в Австралии, покинул страну
https://cdn23.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:364:2790:1933_1036x0_80_0_0_b8f0f53136693f803354e7ceccfed8ce.jpg
РИА Новости

Круизный лайнер, вызвавший вспышку COVID-19 в Австралии, покинул страну

04:40 24.04.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАвстралия
Австралия
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии, после более чем месячной стоянки покинул рейд Сиднея, сообщает австралийский телеканал АВС.
Лайнер Ruby Princess пришвартовался в Сиднее 19 марта, а его пассажиры сошли на берег, не пройдя процедуры карантина. Почти каждый десятый случай заражения коронавирусом и более 20 смертей в Австралии могут быть связаны с этим судном, отмечает телеканал.
На борту покидающего Сидней лайнера осталось около 300 членов экипажа, остальные моряки после прохождения карантина были на самолетах репатриированы в страны своего проживания.
Куда направляется судно, не сообщается. По данным портала 9News, компания Carnival, которой принадлежит лайнер, намерена возобновить круизные плавания в июле в районе Аляски.
Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс начала уголовное расследование, чтобы выяснить, знали ли организаторы круиза о случаях заболевания новым типом коронавируса на борту лайнера до его захода в порт Австралии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАвстралияВ мире
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