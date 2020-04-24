Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила поклонников, опубликовав в своем Instagram фотографии с пакетом на голове.
"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", - написала жена Петросяна.
Необычные фото вызвали неоднозначную реакцию подписчиков Брухуновой. Многие задались вопросом, шутка ли это, предупредив об опасности подобных "способов" защиты от коронавируса.
"Таня, вы как в нем дышали? Или это шутка, простите?" - написал один из пользователей.
"Татьяна, извините, у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться", - предупредил другой комментатор.
"А маска чем не угодила?" - задался вопросом третий читатель.
"С вами все в порядке?" - спросил еще один подписчик.
При этом многие пользователи положительно оценили подход Брухуновой, назвав его забавным и креативным.
"Это самое забавное, что я видела на тему карантина", - признался один из них.
"У Вас потрясающее чувство юмора!" - поделился впечатлениями другой читатель.
"Творческий подход", - указал еще один подписчик.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Петросяна и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок. Пара якобы прибегла к услугам суррогатной матери. При этом оба супруга не подтвердили, но и не опровергли указанную информацию.