Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", - написала жена Петросяна.

Необычные фото вызвали неоднозначную реакцию подписчиков Брухуновой. Многие задались вопросом, шутка ли это, предупредив об опасности подобных "способов" защиты от коронавируса

"Таня, вы как в нем дышали? Или это шутка, простите?" - написал один из пользователей.

"Татьяна, извините, у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться", - предупредил другой комментатор.

"А маска чем не угодила?" - задался вопросом третий читатель.

"С вами все в порядке?" - спросил еще один подписчик.

При этом многие пользователи положительно оценили подход Брухуновой, назвав его забавным и креативным.

"Это самое забавное, что я видела на тему карантина", - признался один из них.

"У Вас потрясающее чувство юмора!" - поделился впечатлениями другой читатель.

"Творческий подход", - указал еще один подписчик.