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2020-04-24T04:40
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Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
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РИА Новости

Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

04:40 24.04.2020
17456
© аккаунт Татьяны Брухуновой в FacebookТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© аккаунт Татьяны Брухуновой в Facebook
Татьяна Брухунова. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила поклонников, опубликовав в своем Instagram фотографии с пакетом на голове.
"Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого "события" вышла во двор подышать", - написала жена Петросяна.
Необычные фото вызвали неоднозначную реакцию подписчиков Брухуновой. Многие задались вопросом, шутка ли это, предупредив об опасности подобных "способов" защиты от коронавируса.
"Таня, вы как в нем дышали? Или это шутка, простите?" - написал один из пользователей.
"Татьяна, извините, у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться", - предупредил другой комментатор.
"А маска чем не угодила?" - задался вопросом третий читатель.
"С вами все в порядке?" - спросил еще один подписчик.
При этом многие пользователи положительно оценили подход Брухуновой, назвав его забавным и креативным.
"Это самое забавное, что я видела на тему карантина", - признался один из них.
"У Вас потрясающее чувство юмора!" - поделился впечатлениями другой читатель.
"Творческий подход", - указал еще один подписчик.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Петросяна и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок. Пара якобы прибегла к услугам суррогатной матери. При этом оба супруга не подтвердили, но и не опровергли указанную информацию.
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83245297
Коронавирус COVID-19РоссияТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕвгений Петросян
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