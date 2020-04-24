В Хабаровском крае развернут еще более 400 коек для заболевших COVID-19

ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Более 400 коек для заболевших коронавирусом планируется дополнительно развернуть в больницах Хабаровского края, таким образом, общее количество мест превысит одну тысячу, сообщает правительство региона.
"В регионе на базе стационаров готовятся дополнительно развернуть еще 420 коек для лечения заболевших COVID-19. Сейчас в больницах подготовлено 658 мест, как этого требуют федеральные нормативы. Однако власти не хотят смешивать людей с тяжелыми и легкими формами заболевания, поэтому разумно разделить их на время лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентов с тяжелыми формами планируется оставлять в инфекционном госпитале, заболевших в легкой форме наблюдать в других стационарах. Лечиться дома заболевшие не будут, во избежание распространения инфекции.
Уточняется, что в Хабаровске 192 места подготовят на базе 11-й городской клинической больницы, 100 мест - во второй клинической больнице. В Комсомольске-на-Амуре откроют 130 мест. Кроме того, из инфекционного госпиталя на базе 10-й горбольницы в санаторий "Амурский" перенесли изолятор, что позволило освободить еще 40 мест для заболевших.
Глава региона поручил подготовить дополнительные места для приема пациентов с COVID-19 в течение недели.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае подтверждено 310 случаев COVID-19, из них за последние сутки 38. Скончались 5 человек, выздоровели 21.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.