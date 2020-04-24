В Хабаровском крае развернут еще более 400 коек для заболевших COVID-19

"В регионе на базе стационаров готовятся дополнительно развернуть еще 420 коек для лечения заболевших COVID-19. Сейчас в больницах подготовлено 658 мест, как этого требуют федеральные нормативы. Однако власти не хотят смешивать людей с тяжелыми и легкими формами заболевания, поэтому разумно разделить их на время лечения", - говорится в сообщении.