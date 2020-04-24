На Филиппинах продлили усиленный карантин в ряде регионов

Усиленный карантин предусматривает строгое нахождение жителей на карантине по месту проживания, временный запрет на пользование транспортом, контроль за поставками продуктов питания и основными медицинскими услугами и повышенное присутствие военнослужащих на острове для контроля за соблюдением карантина.

Дутерте также еще раз повторил угрозу о возможном введении в стране военного положения, передает агентство Рейтер. Ранее он не исключал этой меры, в случае если жители не будут соблюдать карантин. По его словам, военное положение может быть введено в случае активизации маоистких группировок и срыва поставок в страну гуманитарной помощи.