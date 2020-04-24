На Филиппинах продлили усиленный карантин в ряде регионов

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил усиленный карантин в ряде регионов страны, в том числе в столице Маниле, до 15 мая, сообщает телеканал ABS-CBN.
Прежний срок жестких ограничительных мер действовал до 30 апреля. Помимо Манилы усиленный режим сохранится, в частности, в центральных районах острова Лусон – самого крупного по численности и населению.
Усиленный карантин предусматривает строгое нахождение жителей на карантине по месту проживания, временный запрет на пользование транспортом, контроль за поставками продуктов питания и основными медицинскими услугами и повышенное присутствие военнослужащих на острове для контроля за соблюдением карантина.
На остальной территории страны с 1 мая начнет действовать общий карантин, предусматривающий более свободное передвижение людей и ограниченное возобновление работы общественного транспорта.
Дутерте также еще раз повторил угрозу о возможном введении в стране военного положения, передает агентство Рейтер. Ранее он не исключал этой меры, в случае если жители не будут соблюдать карантин. По его словам, военное положение может быть введено в случае активизации маоистких группировок и срыва поставок в страну гуманитарной помощи.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 23 апреля, количество случаев коронавирусной инфекции на Филиппинах превысило 6,7 тысячи, скончались почти 450 человек.
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