Школьникам включили порно во время дистанционного урока

Учебный процесс, который проводился дистанционно учителем одной из школ города посредством образовательной платформы Zoom, был прерван. Вместо учебных материалов на экранах компьютеров школьников появились материалы порнографического характера.

Следственный комитет начал по факту произошедшего проверку.

Саратове. Ранее стало известно, что хакер взломал аккаунт ученика одной из московских школ и включил порнографический ролик во время дистанционного урока химии. Также подобные инциденты произошли в Калуге

Школьников в России перевели на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.

По последним данным, количество заболевших COVID-19 в России достигло 62 773 человек. Темпы прироста числа инфицированных снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.