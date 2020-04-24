Школьникам включили порно во время дистанционного урока

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Южно-Сахалинске школьникам показали порнографический ролик во время дистанционного урока. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Учебный процесс, который проводился дистанционно учителем одной из школ города посредством образовательной платформы Zoom, был прерван. Вместо учебных материалов на экранах компьютеров школьников появились материалы порнографического характера.
Следственный комитет начал по факту произошедшего проверку.
11 декабря 2018, 13:39В Москве на дисплеях в доме внезапно включилось порно, пишут СМИ
Школьников в России перевели на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.
По последним данным, количество заболевших COVID-19 в России достигло 62 773 человек. Темпы прироста числа инфицированных снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.