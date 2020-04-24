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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T04:31
https://ria.ru/20200424/1570494057.html
Китай за сутки выявил шесть случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199203_0:276:3151:2048_1036x0_80_0_0_fe8a0d71bdae87c4a171520c7b61a1cf.jpg
РИА Новости

Китай за сутки выявил шесть случаев заражения коронавирусом

04:31 24.04.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 50 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из шести новых случаев два - ввозные, остальные четыре – локальные (три - в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один - в южной провинции Гуандун). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1618 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 769 человек, 32 находятся в тяжелом состоянии, 849 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 804 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 915 человек (57 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 257 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.
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С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 34 таких случая, из них один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущены 36 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще три случая из бессимптомных были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются еще 979 бессимптомных носителя.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 22 человека (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 569 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 69 человек (все в Ухане), из них двое находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане).
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Отдельно в Гонконге выявлено 1035 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 699 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (27 уже выписаны), на Тайване заразились 427 человек (шесть человек скончались, 253 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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