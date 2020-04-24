Китай за сутки выявил шесть случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 50 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из шести новых случаев два - ввозные, остальные четыре – локальные (три - в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один - в южной провинции Гуандун). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1618 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 769 человек, 32 находятся в тяжелом состоянии, 849 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 804 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 915 человек (57 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 257 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 34 таких случая, из них один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущены 36 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще три случая из бессимптомных были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются еще 979 бессимптомных носителя.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 22 человека (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 569 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 69 человек (все в Ухане), из них двое находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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