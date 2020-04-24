Китай за сутки выявил шесть случаев заражения коронавирусом

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 804 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 915 человек (57 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 257 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 34 таких случая, из них один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпущены 36 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще три случая из бессимптомных были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются еще 979 бессимптомных носителя.