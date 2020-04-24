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2020-04-24T04:26
https://ria.ru/20200424/1570494012.html
В Вене опубликуют сводки Совинформбюро времен Второй мировой войны
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РИА Новости

В Вене опубликуют сводки Совинформбюро времен Второй мировой войны

04:26 24.04.2020
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© РИА Новости / Леонид Коробов / Перейти в фотобанкГлава партизанского отряда читает сводку Совинформбюро
Глава партизанского отряда читает сводку Совинформбюро
© РИА Новости / Леонид Коробов
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Глава партизанского отряда читает сводку Совинформбюро
ВЕНА, 24 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Исследовательский центр "Память" опубликует на немецком языке сводки Советского информационного бюро времен Второй мировой войны, в которых упоминается Австрия, сообщила РИА Новости президент центра Юлия Эггер.
ИЦ "Память" расположена в Вене, это некоммерческая общественная организация, которая под руководством Эггер и Александры Кольб занимается советской военной и послевоенной историей Австрии.
Советское информационное бюро (Совинформбюро) было создано через два дня после начала Великой Отечественной войны - 24 июня 1941 года, а с 25-го числа ежедневно составляло оперативные сводки, которые полностью или частично печатались в газетах, журналах и предавались на радиостанции в 23 странах мира. От Совинформбюро ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства - Агентство печати "Новости", РИА Новости и, наконец, МИА "Россия сегодня".
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Австрия упоминается в 30 сводках Совинформбюро. Первая, повествующая о событиях 29 марта 1945 года, вышла 30 марта 1945 года, а последняя уже после окончания войны - 12 мая 1945 года.
"На немецкий язык эти сводки для нас на безвозмездной основе переводит Вольфганг Курка, он владеет русским на высоком уровне. Он сам нас нашел и предложил помощь, за что мы ему очень благодарны. Я думаю, что мы опубликуем перевод к началу мая", - поделилась Эггер.
Она рассказала, что взявшийся за перевод Курка родом из-под Дрездена, сейчас на пенсии и живет в Нижней Австрии. В 1967-1972 годах учился в Московском институте химического машиностроения.
Эггер добавила, что все 30 сводок Совинформбюро с упоминанием Австрии в свое время были отсканированы в читальном зале библиотеки им. Твардовского города Смоленска, где руководителям ИЦ "Память" предоставили подшивки "Красной звезды" и других газет. "У нас где-то есть и несколько оригиналов газет со сводками", - подчеркнула собеседница агентства.
Тринадцатого апреля 1945 года Красная армия после ожесточенных боев захватила город Вену. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. Освобождение столицы Австрии проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.
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СовинформбюроВторая мировая война (1939-1945)АвстрияСССРВ мире
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