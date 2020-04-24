В Вене опубликуют сводки Совинформбюро времен Второй мировой войны

ИЦ "Память" расположена в Вене , это некоммерческая общественная организация, которая под руководством Эггер и Александры Кольб занимается советской военной и послевоенной историей Австрии.

Советское информационное бюро (Совинформбюро) было создано через два дня после начала Великой Отечественной войны - 24 июня 1941 года, а с 25-го числа ежедневно составляло оперативные сводки, которые полностью или частично печатались в газетах, журналах и предавались на радиостанции в 23 странах мира. От Совинформбюро ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства - Агентство печати "Новости", РИА Новости и, наконец, МИА "Россия сегодня".

Австрия упоминается в 30 сводках Совинформбюро. Первая, повествующая о событиях 29 марта 1945 года, вышла 30 марта 1945 года, а последняя уже после окончания войны - 12 мая 1945 года.

"На немецкий язык эти сводки для нас на безвозмездной основе переводит Вольфганг Курка, он владеет русским на высоком уровне. Он сам нас нашел и предложил помощь, за что мы ему очень благодарны. Я думаю, что мы опубликуем перевод к началу мая", - поделилась Эггер.

Она рассказала, что взявшийся за перевод Курка родом из-под Дрездена , сейчас на пенсии и живет в Нижней Австрии. В 1967-1972 годах учился в Московском институте химического машиностроения.

Эггер добавила, что все 30 сводок Совинформбюро с упоминанием Австрии в свое время были отсканированы в читальном зале библиотеки им. Твардовского города Смоленска , где руководителям ИЦ "Память" предоставили подшивки " Красной звезды " и других газет. "У нас где-то есть и несколько оригиналов газет со сводками", - подчеркнула собеседница агентства.