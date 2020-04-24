СМИ: еще 40 человек на круизном судне в Японии оказались больны COVID-19

ТОКИО, 24 апр - РИА Новости. Еще 40 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica в порту Еще 40 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica в порту Нагасаки заражены новым типом коронавирусной инфекции , сообщил телеканал NHK.

До сегодняшнего дня анализы выявили заражение у 48 человек. Новые 40 случаев заражения были выявлены после проведения тестов у 200 человек. Из 623 человек команды тесты не проведены у 300, они будут завершены в пятницу.

Ранее сообщалось, что согласно сведениям посольства РФ в Японии , один из них членов экипажа с выявленным заражением COVID-19 - гражданин России, его состояние не вызывает опасений.

Также в четверг агентство Киодо сообщило, что состояние одного из заболевших, госпитализированного накануне, ухудшилось и расценивается как тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Специалисты группы по антикластерным мерам министерства здравоохранения Японии считают, что на судне произошло кластерное заражение.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.