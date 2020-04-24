Число заразившихся коронавирусом в Мексике увеличилось на 1089 человек

МЕХИКО, 24 апр - РИА Новости. Минздрав Минздрав Мексики сообщил о 1089 новых случаях заболевания COVID-19 и 99 погибших, отдельно указав на 4127 "активных случаев", выявленных в последние две недели, как адекватный индикатор эпидемиологической обстановки.

"Активная эпидемия - это случаи, в которых симптомы проявились в последние 14 дней - 4127 человек, всего лишь третья часть от общего числа выявленных случаев", - сказал Аломиа в ходе регулярной вечерней конференции минздрава, которая транслируется Twitter министерства.

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель указал в ходе выступления на продолжающееся глобальное снижение доли активных случаев заболевания, которая 23 апреля составила 44%.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Согласно обновленной информации, число случаев заболевания COVID-19 достигло 11633 (+1089 за сутки), скончались 1069 пациентов с COVID (99 человек за сутки). Власти изучают 7588 подозрительных случаев заболеваний, в тяжелом состоянии госпитализированы "около 2800 человек".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.