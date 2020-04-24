Адмирал-подводник посоветовал писать письма родным во время самоизоляции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам в условиях самоизоляции можно вспомнить такое замечательное занятие, как написание писем родным, близким и любимым, заявил РИА Новости в пятницу начальник главного штаба ВМФ РФ (1998 - 2005 гг) адмирал-подводник Виктор Кравченко.

"Могу посоветовать писать письма своим друзьям, родным, близким и любимым людям. Это отвлекает от сегодняшней не радостной действительности, тренирует моторику, заставляет вспомнить грамматику, орфографию и пунктуацию. И самое главное - дорогие вам люди получат неожиданный и давно забытый в наши дни приятный подарок-сюрприз", - сказал Кравченко.

По его словам, находясь в дальних походах на подводных лодках во времена СССР, моряки часто писали письма, понимая при этом, что скорее всего вручать им придется самим, а не почтальону. "Тем не менее те эмоциональные подъемы , которые моряки-подводники испытывали во время нахождения на корабле под водой, будь-то хорошо выполненная учебно-боевая задача, будь-то приятные воспоминания о доме, сохранялись в письмах на долгие годы", - сказал адмирал.

В то же время он подчеркнул, что свободного времени на подводной лодке практически не было, так как постоянно вахты по четыре часа чередовались с тревогами, профилактикой оружия и механизмов, сном и едой.

"С учетом же дня сегодняшнего можно отправлять и голосовые письма. Например человек-"сова" написал ночью письмо другу или подруге, которые являются по своей натуре "жаворонками, а наутро они проснулись и его прослушали. И день для них с раннего утра заиграл солнечными лучами даже если на дворе коронавирус", - сказал Кравченко.