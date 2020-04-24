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Эксперты предрекли России рост числа долгожителей
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РИА Новости

Эксперты предрекли России рост числа долгожителей

03:37 24.04.2020 (обновлено: 19:52 29.04.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилые люди на набережной в Ялте
Пожилые люди на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Росстат зафиксировал на начало этого года большой прирост числа долгожителей в России, как объяснили РИА Новости эксперты, в первую очередь это случилось потому, что век назад кончилась Гражданская война и люди стали возвращаться к мирной жизни, жениться и рожать детей.
По данным Росстата, на 1 января 2020 года резко выросло число мужчин и женщин, отметивших свое 99-летие. Дедушек служба насчитала 3330 человек, тогда как в 2019 году таковых было 1606, бабушек — 7816 человек, а в 2019 году — 3892. Что касается людей, отметивших 100-летние юбилеи и большее число прожитых лет, то эта цифра растет в России с каждым годом — на 1 января 2020-го мужчин было 6892, а женщин — 15 801, десять лет назад — 1416 и 6086 соответственно.
"Численность поколения, родившегося в 1920-е годы, достигшего 99 лет в 2019 году и зафиксированного на 1 января 2020 года, изначально была заметно многочисленнее поколения, достигшего такого же возраста годом ранее", — объяснил профессор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, добавив, что "число долгожителей будет увеличиваться, потому что сто лет назад, по мере выхода из Гражданской войны, рождалось больше детей".
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С ним согласна и завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. "Ситуация с ростом численности долгожителей России довольна интересна, так как имеет исторический аспект и современный. Ведь нынешние долгожители — это те, кто родился до 1920 года, то есть во время Первой мировой войны, революции и Гражданской войны, когда рождаемость падала, а в половозрастной структуре населения появилась первая диспропорция среди молодого населения. Но даже в тяжелых условиях жизнь продолжается, и надо отдать должное нашим прабабушкам и прадедушкам — они продолжали свой род", — пояснила доцент.
Современный аспект, по ее словам, это результаты работы национальных проектов по активному долголетию, поддержанию здоровья пожилых, "ведь именно на это поколение пришлись все невзгоды нашей истории — голод, войны, разруха и восстановление страны".
"Рост долгожителей будет наблюдаться и в ближайшие десять-двадцать лет. Предстоящая перепись населения позволит уточнить численность людей старших возрастов, их распределение по регионам России, а также дать оценку их изменения на десятилетия, используя передвижку возрастов", — заключила Егорова.
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