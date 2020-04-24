Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 42 тысячи

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде превысило 42 тысячи, скончались 2 146 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 40 190 зараженных и 1974 скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.