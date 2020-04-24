Эксперт: визит Ким Чен Ына в Россию за год не принес результатов

"Визит был весьма значимым - это был первый визит Ким Чен Ына в РФ и первая за довольно долгое время - с 2011 года (встреча Дмитрия Медведева и Ким Чен Ира в августе 2011 года - ред.) - российско-северокорейская встреча на высшем уровне. Путин и Ким Чен Ын установили личный контакт, это всегда важно в международной политике - посмотреть друг другу в глаза, пообщаться напрямую. Но говорить о том, что визит принес конкретные практические результаты в течение года, сложно: прогресса в экономическом сотрудничестве между РФ и КНДР достигнуто не было. Главная причина - сохраняются санкции в отношении Северной Кореи, которые не дают развивать значимое экономическое сотрудничество", - сказал Лукин.