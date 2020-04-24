Эксперт: визит Ким Чен Ына в Россию за год не принес результатов

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, который состоялся год назад, стал важным и знаковым событием на международной арене, но из-за санкций в отношении КНДР в течение года не удалось добиться развития практического сотрудничества с этой страной, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.
Ким Чен Ын прибыл в Приморье 24 апреля 2019 года, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году. Во время своего визита лидер КНДР также возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке, пообедал в ресторане "Лесная заимка", встретился с властями региона и посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году. Ким Чен Ын покинул Приморье 26 апреля.
"Визит был весьма значимым - это был первый визит Ким Чен Ына в РФ и первая за довольно долгое время - с 2011 года (встреча Дмитрия Медведева и Ким Чен Ира в августе 2011 года - ред.) - российско-северокорейская встреча на высшем уровне. Путин и Ким Чен Ын установили личный контакт, это всегда важно в международной политике - посмотреть друг другу в глаза, пообщаться напрямую. Но говорить о том, что визит принес конкретные практические результаты в течение года, сложно: прогресса в экономическом сотрудничестве между РФ и КНДР достигнуто не было. Главная причина - сохраняются санкции в отношении Северной Кореи, которые не дают развивать значимое экономическое сотрудничество", - сказал Лукин.
По его словам, из-за санкций до декабря 2019 года Россию вынуждены были покинуть северокорейские рабочие. В Приморье их было много, и они вносили заметный вклад в экономику. Кроме того, прошлый год в Приморье был омрачен вспышкой северокорейского браконьерства в водах РФ, "что также смазало позитивный эффект от саммита", добавил эксперт.
"То есть нельзя однозначно сказать, что визит привел к коренному улучшению российско-северокорейских отношений, но был полезен и важен. Визит имел символическое значении. России было важно продемонстрировать, что она - один из ключевых партнеров КНДР. Для РФ визит был важен с дипломатической точки зрения, с точки зрения международного престижа и статуса", - отметил Лукин.
Он добавил, что пока на фоне ситуации с коронавирусом и сохранения санкций прогнозы на развитие сотрудничества между РФ и КНДР нерадостные.
21 апреля, 12:39В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о болезни Ким Чен Ына
"В ближайший год вряд ли санкции будут существенно смягчены или сняты. Они буду сохранятся, практически полностью перекрывая возможность экономического сотрудничества. Коронавирус делает невозможными поездки между странами, а для РФ и КНР одним из главных пунктов сотрудничества всегда была отправка Северной Кореей рабочей силы в Россию. Теперь этот канал закрыт. И студенты из Северной Кореи пока не смогут приезжать. В ближайшей перспективе будет не самое благоприятное время для развития отношений, но рано или поздно черная полоса закончится", - отметил ученый.
Комментируя информацию в СМИ о болезни Ким Чен Ына, Лукин отметил, что даже при гипотетически возможной смене руководства в КНДР отношения между этой страной и Россией всегда останутся крепкими.
"У РФ и КНДР есть ряд объективно совпадающих интересов, и история показывает, что три поколения руководителей в Северной Корее сменилось, а тесные контакты и политическое взаимодействие сохраняются. В любом случае фундамент наших общих интересов не изменится", - добавил ученый.