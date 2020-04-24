В России за сутки ликвидировали более 200 лесных пожаров

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 200 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на площади 16 тысяч гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 апреля, в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади 16 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
По данным на полночь 24 апреля, в России действовало 87 лесных пожаров на площади 12 507 гектаров, которые активно тушат. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкалье (4836 гектаров).
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