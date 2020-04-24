В России за сутки ликвидировали более 200 лесных пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 апреля, в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади 16 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

По данным на полночь 24 апреля, в России действовало 87 лесных пожаров на площади 12 507 гектаров, которые активно тушат. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкалье (4836 гектаров).