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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T09:15
https://ria.ru/20200424/1570493622.html
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

03:15 24.04.2020 (обновлено: 09:15 24.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
По словам врача, нынешняя атипичная пневмония действительно отличается от внебольничной пневмонии, с которой медицина имела дело раньше, хотя подобные вирусные заболевания известны науке достаточно давно.
"У пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями", — отметил профессор.
В качестве примера он привел пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, у которых, однако, нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. "Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии", — пояснил пульмонолог.
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Авдеев также упомянул случай с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого был зафиксирован очаг распространения коронавируса. "Обнаружилось, что у 73% больных с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией не было абсолютно никаких симптомов. Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных. То есть у подавляющего большинства", — рассказал профессор.
Это говорит о том, что на сегодняшний момент человечество столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний, заключил пульмонолог.
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На круизном лайнере Diamond Princess, который с февраля долгое время простоял на карантине в порту к югу от Токио, выявили 712 зараженных коронавирусом, 13 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВОЗСергей АвдеевОбщество
Популярные комментарии
73% переболели, даже не заметили. Ай да смертоносная болячка.
24 апреля, 06:37
Я В ТАНКЕ
39222213
на тубик похоже.
24 апреля, 04:47
sspecteh77
1572207
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