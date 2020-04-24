В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

По словам врача, нынешняя атипичная пневмония действительно отличается от внебольничной пневмонии, с которой медицина имела дело раньше, хотя подобные вирусные заболевания известны науке достаточно давно.

"У пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями", — отметил профессор.

В качестве примера он привел пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, у которых, однако, нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. "Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии", — пояснил пульмонолог.

Авдеев также упомянул случай с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого был зафиксирован очаг распространения коронавируса. "Обнаружилось, что у 73% больных с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией не было абсолютно никаких симптомов. Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных. То есть у подавляющего большинства", — рассказал профессор.

Это говорит о том, что на сегодняшний момент человечество столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний, заключил пульмонолог.

На круизном лайнере Diamond Princess, который с февраля долгое время простоял на карантине в порту к югу от Токио, выявили 712 зараженных коронавирусом, 13 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф