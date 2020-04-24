Эксперты рассказали, какие книги покупают россияне во время самоизоляции

"Сейчас, конечно, перевес в сторону "художки" и детской есть точно… Нон-фикшн, который сейчас популярен, он тоже продается, но на него такого роста сильного вот у нас, по крайней мере, нет… Нон-фикшн - это же такая популярная литература, которая тебе помогает развиваться и что-то узнавать. А в рамках домашних условий, конечно, ты немножко, наверное, по-другому настроен, поэтому "художка" и детская – это то, что выросло в спросе", - сообщила Короткая в разговоре с РИА Новости.