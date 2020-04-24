Эксперты рассказали, какие книги покупают россияне во время самоизоляции

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Романы Гузель Яхиной и детскую литературу чаще всего заказывают в книжных интернет-магазинах во время самоизоляции, а вот жанр нон-фикшн отошел на второй план, рассказали опрошенные РИА Новости представители книжной индустрии.
"В последнее время мы наблюдаем, во-первых, рост продаж детских интерактивных книг с историческим экскурсом... В художественной литературе самая популярная книга, ожидаемо, "Зулейха открывает глаза" Яхиной, недалеко от нее новый Стивен Кинг, "Щегол" Тартт, "Кто убил Оливию Коллинз?" Джо Спейн и "Дети мои" той же Яхиной", - рассказал РИА Новости менеджер отдела маркетинга интернет-магазина "Лабиринт.ру" Сергей Кощеев.
По данным книжного магазина "Республика", в топе продаж за апрель среди художественной литературы также оказались антиутопия Айн Рэнд "Атлант расправил плечи", роман-житие Евгения Водолазкина "Лавр", а также произведения Эдварда Гилберта и Олдоса Хаксли. Среди детской литературы наибольшей популярностью в апреле пользовались познавательные книги из серии "Волшебные створки" и сборник сказок Элены Фавилли и Франчески Кавальо "Сказки на ночь для юных бунтарок".
Рост интереса к художественной и детской литературе, а также уменьшение спроса на литературу жанра нон-фикшн отметила коммерческий директор Московского Дома книги Наталья Короткая.
"Сейчас, конечно, перевес в сторону "художки" и детской есть точно… Нон-фикшн, который сейчас популярен, он тоже продается, но на него такого роста сильного вот у нас, по крайней мере, нет… Нон-фикшн - это же такая популярная литература, которая тебе помогает развиваться и что-то узнавать. А в рамках домашних условий, конечно, ты немножко, наверное, по-другому настроен, поэтому "художка" и детская – это то, что выросло в спросе", - сообщила Короткая в разговоре с РИА Новости.
Она также отметила, что количество заказов в интернет-магазине практически не изменилось: "У нас спрос, он примерно такой же как и был, и по выручке ну прям цифры идут вровень с прошлым годом", - заключила Короткая.
По данным статистики, предоставленной книжным магазином "Республика", в жанре нон-фикшн лидерами продаж в апреле стали книги из разряда психологии и научно-популярная литература, такая как "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Вся кремлёвская рать: Краткая история современной России" Михаила Зыгаря.
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