Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице

На конец 2019 года официально зарегистрированных самозанятых в России насчитывалось более 330 тысяч.

Минимальный размер пособия по безработице в России составляет 1,5 тысячи рублей, максимальный — 12 130 рублей. Увеличение пособий до МРОТ было утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 27 марта.2020 года № 346. Некоторые регионы сами установили доплаты к пособию по безработице. Например, в Москве общая сумма выплаты составляет 19,5 тысячи рублей (город доплачивает 7730 рублей).