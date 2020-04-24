Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В настоящее время самозанятые в России могут получить пособие по безработице, только если снимутся с учета плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.
На конец 2019 года официально зарегистрированных самозанятых в России насчитывалось более 330 тысяч.
Чтобы перестать вести деятельность и быть официально признанным безработным, по словам Михеевой, достаточно перейти в настройки приложения "Мой налог" и нажать кнопку "Сняться с учета НПД". Потом подать заявку через портал "Моя работа" (для Москвы), приложив уведомление от налоговой о прекращении деятельности. Затем с вами свяжется куратор и рассчитает пособие, добавила эксперт.
Минимальный размер пособия по безработице в России составляет 1,5 тысячи рублей, максимальный — 12 130 рублей. Увеличение пособий до МРОТ было утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 27 марта.2020 года № 346. Некоторые регионы сами установили доплаты к пособию по безработице. Например, в Москве общая сумма выплаты составляет 19,5 тысячи рублей (город доплачивает 7730 рублей).
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