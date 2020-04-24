Пригожин рассказал, как переболел в тяжелой форме вирусом

Пригожин, по его словам, заболел H1N1 в 2009 году во время гастрольного тура своей жены певицы Валерии. Продюсер отметил, что в какой-то момент у него поднялась температура до 39 градусов, после чего он был вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии.