Пригожин рассказал, как переболел в тяжелой форме вирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию "Собеседник", как перенес в тяжелой форме вирус во время эпидемии свиного гриппа.
Пригожин, по его словам, заболел H1N1 в 2009 году во время гастрольного тура своей жены певицы Валерии. Продюсер отметил, что в какой-то момент у него поднялась температура до 39 градусов, после чего он был вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Состояние было очень неприятное – сильный кашель, а из-за слабости не мог встать. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать", - рассказал Пригожин, отметив, что проболел он больше месяца.
"Мне кажется, свиной грипп пострашнее сегодняшнего вируса. Тоже умирали люди, но границы не закрывали", - подвел итог продюсер.
Пандемия COVID-19 охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, коронавирусом нового типа заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч спасти не удалось.
По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек. Темпы прироста числа инфицированных снижаются: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, в четверг выявлено 4774 новых пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.