В Приморье будут судить контрабандиста, вывозившего лес в Китай

Ранее следствие сообщало, что деятельность группы была пресечена в 2018 году. Ее участники - граждане КНР и РФ - продавали дуб монгольский и ясень маньчжурский в Китай по поддельным документам. Общая стоимость леса превысила 458 миллионов рублей. Фигурантам вменили преступления по статьям "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой", "Контрабанда", также возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества и участия в нем. Один из предполагаемых руководителей подразделения преступной группы арестован.
"В Приморье в суд направлено уголовное дело по обвинению участника преступного сообщества в контрабанде древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина 1982 года рождения был вовлечен его знакомой - гражданкой КНР - в состав транснационального преступного сообщества.
Обвиняемый вину в преступлении признал в полном объеме. По уголовным делам в отношении иных участников преступного сообщества идет предварительное следствие.
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