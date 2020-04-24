В Приморье будут судить контрабандиста, вывозившего лес в Китай

Ранее следствие сообщало, что деятельность группы была пресечена в 2018 году. Ее участники - граждане КНР и РФ - продавали дуб монгольский и ясень маньчжурский в Китай по поддельным документам. Общая стоимость леса превысила 458 миллионов рублей. Фигурантам вменили преступления по статьям "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой", "Контрабанда", также возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества и участия в нем. Один из предполагаемых руководителей подразделения преступной группы арестован.