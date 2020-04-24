Епархия опровергла сообщения о заражении митрополита Тихона коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Псковской епархии Русской православной церкви опровергли информацию о том, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) якобы заразился коронавирусной инфекцией.
Ранее об этом сообщили некоторые СМИ и пользователи соцсетей.
"Пресс-служба Псковской епархии сообщает, что опубликованное в "МБХ медиа" сообщение о том, что митрополит Тихон болен коронавирусом, не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте епархии.
Отмечается, что в пятницу, 24 апреля, "митрополит Тихон, с Божией помощью, собирается служить Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре".