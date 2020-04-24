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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T02:32
https://ria.ru/20200424/1570493238.html
В Ивановской области вводят "масочный режим"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

В Ивановской области вводят "масочный режим"

02:30 24.04.2020 (обновлено: 02:32 24.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Власти Ивановской области вводят с 24 апреля в регионе "масочный режим" из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Ивановской области зарегистрированы 239 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 14 диагнозов. Выздоровел 41 человек, двое умерли.
"С 24 апреля в Ивановской области – "масочный режим". Необходимо обязательно носить маски или другие средства индивидуальной защиты во всех общественных местах и помещениях, где возможен контакт с другими людьми (транспорт, магазины, автозаправки, поликлиники и т.д.)", - говорится в сообщении.
По данным властей региона, все аптечные сети и муниципальные аптеки имеют запас масок. Кроме того, некоторые крупные сетевые продовольственные магазины будут продавать средства защиты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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