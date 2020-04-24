В Ивановской области вводят "масочный режим"

"С 24 апреля в Ивановской области – "масочный режим". Необходимо обязательно носить маски или другие средства индивидуальной защиты во всех общественных местах и помещениях, где возможен контакт с другими людьми (транспорт, магазины, автозаправки, поликлиники и т.д.)", - говорится в сообщении.