В Ивановской области вводят "масочный режим"

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Власти Ивановской области вводят с 24 апреля в регионе "масочный режим" из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Ивановской области зарегистрированы 239 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 14 диагнозов. Выздоровел 41 человек, двое умерли.
"С 24 апреля в Ивановской области – "масочный режим". Необходимо обязательно носить маски или другие средства индивидуальной защиты во всех общественных местах и помещениях, где возможен контакт с другими людьми (транспорт, магазины, автозаправки, поликлиники и т.д.)", - говорится в сообщении.
По данным властей региона, все аптечные сети и муниципальные аптеки имеют запас масок. Кроме того, некоторые крупные сетевые продовольственные магазины будут продавать средства защиты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.