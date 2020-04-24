Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
"Я думаю, что информация была некорректна. Давайте я скажу вам так. Я думаю, что (новостная) сеть (CNN - ред.) опубликовала некорректное сообщение. Я слышал, что они (для этого сообщения) использовали старые документы. Я слышал, что это была некорректная информация, и я надеюсь, что она была некорректная", - сказал Трамп.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что власти США изучают разведывательные данные о том, что здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына якобы ухудшилось после операции.
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