Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны

"Я думаю, что информация была некорректна. Давайте я скажу вам так. Я думаю, что (новостная) сеть (CNN - ред.) опубликовала некорректное сообщение. Я слышал, что они (для этого сообщения) использовали старые документы. Я слышал, что это была некорректная информация, и я надеюсь, что она была некорректная", - сказал Трамп.