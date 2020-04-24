Трамп отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN о Ким Чен Ыне

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не дал корреспондентке телеканала CNN задать ему вопросы, в том числе проигнорировал вопрос о его контактах с Северной Кореей на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у лидера КНДР.
"Достаточно. Продолжим. Проблема в том, что вы не пишете правду. Так что я хочу перейти к следующему вопросу", - сказал он в ходе пресс-конференции.
"Не CNN, пожалуйста, следующий", - перебил он журналистку, которая сказала, что он не ответил на ее предыдущий вопрос.
Она задала уточняющий вопрос о том, контактировал ли Трамп с северокорейской стороной на фоне сообщений о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
"CNN это фейковые новости. Не говорите со мной", - продолжил Трамп пикировку с журналисткой.
Та все-таки задала еще один вопрос, однако президент сделал вид, что не слушает, и перешел к следующему журналисту.
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