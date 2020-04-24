Трамп отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN о Ким Чен Ыне

"Достаточно. Продолжим. Проблема в том, что вы не пишете правду. Так что я хочу перейти к следующему вопросу", - сказал он в ходе пресс-конференции.

"Не CNN, пожалуйста, следующий", - перебил он журналистку, которая сказала, что он не ответил на ее предыдущий вопрос.

Она задала уточняющий вопрос о том, контактировал ли Трамп с северокорейской стороной на фоне сообщений о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына

"CNN это фейковые новости. Не говорите со мной", - продолжил Трамп пикировку с журналисткой.