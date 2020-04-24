Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет

"Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции… (Песня. — Прим. ред.) называется "Living in a Ghost Town". Мы надеемся, что она вам понравится", — заявил Джаггер в своем аккаунте в твиттере.