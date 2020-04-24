Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием "Living in a Ghost Town" ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
"Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции… (Песня. — Прим. ред.) называется "Living in a Ghost Town". Мы надеемся, что она вам понравится", — заявил Джаггер в своем аккаунте в твиттере.
The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws— Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020
Как отмечает журнал Rolling Stone, сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад. Впоследствии текст песни был немного изменен в соответствии с текущей ситуацией.
В клипе, сопровождающем песню, показаны опустевшие улицы Лондона, основные достопримечательности столицы и безлюдное метро.
Общемировой тираж альбомов Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет свыше 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Последние песни группы — "Doom and Gloom" и "One More Shot", вошедшие в альбом "GRRR!", — вышли в 2012 году.