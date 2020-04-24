Эксперт рассказал, как правильно вложиться в золото во время кризиса

Плюсами физического владения металлом является то, что инвестор получает в собственность осязаемый актив, не связанный ни с одной валютой и полностью защищающий от инфляционных, девальвационных рисков, а также банкротства финансовых институтов. Недостатки владения слитками или монетами — их низкая ликвидность и большая разница между ценой покупки и продажи. Неизбежны и расходы на хранение металла в банковской ячейке, иначе не избежать повреждений.