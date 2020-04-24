Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами

КАИР, 24 апр – РИА Новости. Глава МИД Туниса Нуреддин ар-Рей заявил о намерении эвакуировать оказавшихся за границей граждан страны с помощью военных самолетов в условиях прекращенного из-за коронавируса международного авиасообщения.
"Мы благодарны президенту страны за то, что он направил несколько военных самолетов... еще несколько военных самолетов, как планируется, будут направлены в отдаленные пункты назначения, чтобы вернуть оттуда тунисцев", - заявил министр на заседании парламента, транслировавшемся онлайн.
Он отметил, что власти страны также через дипломатические каналы облегчили тунисцам транзит на пути на родину.
Также министр сообщил, что правительство решило взять на себя расходы по захоронению скончавшихся за границей тунисцев на исламских кладбищах в различных странах, так как на данный момент из-за ограничений на перелеты отправка гробов с телами затруднена.
По словам министра, в Тунис эвакуированы порядка 13 тысяч граждан страны.
По данным минздрава Туниса, в стране зафиксированы 918 случаев коронавируса, погибли 38 человек.
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