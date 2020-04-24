Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами

"Мы благодарны президенту страны за то, что он направил несколько военных самолетов... еще несколько военных самолетов, как планируется, будут направлены в отдаленные пункты назначения, чтобы вернуть оттуда тунисцев", - заявил министр на заседании парламента, транслировавшемся онлайн.