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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T02:03
https://ria.ru/20200424/1570492995.html
Комаровский составил правила посещения магазинов в пандемию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285965_28:618:2569:2047_1036x0_80_0_0_4d6743303a6475b4619b548a6db6b77c.jpg
РИА Новости

Комаровский составил правила посещения магазинов в пандемию

02:03 24.04.2020
12467
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Табличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале о десяти правилах посещения магазинов в период пандемии коронавируса.
"Правило первое – составьте план покупок. Два – идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье – избегайте часа-пик", - отметил врач. Также, по его словам, необходимо иметь санитайзер и держать дистанцию от других людей как минимум в метр.
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"Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения", - добавил Комаровский.
Последнее из предложенных телеведущим правил заключается в том, что в многоэтажном магазине вниз нужно спускаться по лестнице, а вверх подниматься на эскалаторе. По словам Комаровского, это позволит избежать столпотворения и не пересекаться с другими посетителями в ограниченном пространстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19ВОЗОбществоВ мире
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