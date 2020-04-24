Комаровский составил правила посещения магазинов в пандемию

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале о десяти правилах посещения магазинов в период пандемии коронавируса

"Правило первое – составьте план покупок. Два – идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье – избегайте часа-пик", - отметил врач. Также, по его словам, необходимо иметь санитайзер и держать дистанцию от других людей как минимум в метр.

"Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения", - добавил Комаровский.

Последнее из предложенных телеведущим правил заключается в том, что в многоэтажном магазине вниз нужно спускаться по лестнице, а вверх подниматься на эскалаторе. По словам Комаровского, это позволит избежать столпотворения и не пересекаться с другими посетителями в ограниченном пространстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.