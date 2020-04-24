Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

ООН, 24 апр — РИА Новости. Позиция Киева, заблокировавшего в Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом , является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о блокировании в ООН российской резолюции, предусматривающей ослабление санкций в период пандемии.

Как отметили в российском постпредстве, украинским дипломатам "пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора", коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию".

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции", — указали в постпредстве.

Авторы заявления подчеркнули, что позиция Киева подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19. От такого взаимодействия, по мнению дипломатов, "выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении".

"Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела", — добавили в постпредсве.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter отметил, что дипломаты не могли не отреагировать на очередную "победу", провозглашенную коллегами с Украины после того, как они нарушили процедуру молчания по российскому проекту резолюции. "Жду не дождусь, когда к нашим соседям вернется рассудок и они перестанут выглядеть жалкими", — написал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.