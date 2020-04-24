Названа хитрость для поиска работы после кризиса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Поиском новой Поиском новой работы после пандемии коронавируса займутся многие россияне. О том, как улучшить свои позиции на рынке труда уже сейчас, рассказала радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

В России на федеральном и региональном уровнях осуществляются разнообразные меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса. Однако не стоит рассчитывать исключительно на государство. Во время самоизоляции вы сами можете увеличить свои шансы найти хорошую работу после кризиса. Татьяна Долякова, например, советует заняться улучшением своего профиля в социальных сетях.

"Работодатели последние два года очень активно проверяют кандидатов в соцсетях. Служба управления персоналом смотрит на поведение соискателей во внешнем мире, а также на то, какие у них друзья. Процентов 10-15 работодателей отказывают кандидатам именно из-за Facebook. Если ты ищешь работу, то нужно очень аккуратно относиться к своему профилю в социальных сетях. Фактически соцсети — это визуальное продолжение твоего резюме", — поясняет специалист по рекрутингу.

Во время самоизоляции многие начали публиковать в соцсетях свои старые фотографии с пляжей и разных вечеринок. С одной стороны, такие приятные напоминания о жизни до коронавируса поднимают настроение, с другой — это может стать проблемой при трудоустройстве. Татьяна Долякова назвала радио Sputnik самые популярные ошибки, которые могут обернуться отказом при трудоустройстве.

"Девушкам, которые ищут работу, мы рекомендуем пореже публиковать свои фотографии в купальниках и в разных позах. Если девушка устраивается в публичную компанию, то такое недопустимо и это повод отказать ей. Мужчинам лучше не публиковать жесткие и критические высказывания в адрес власти, потому что это, как правило, или огульные эмоциональные заявления, или неподтвержденные факты. Также не надо постить фотографии с курортов, где вы с выпивкой или развлекаетесь в клубах. Такие фотографии должны оставаться внутри вашего окружения, а не публиковаться вовне", — уверена Долякова.

Еще важно помнить о специфике различных социальных сетей. Татьяна Долякова считает, что не стоит везде публиковать фотографии котиков, если вы хотите найти хорошую работу.