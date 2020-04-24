Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T10:36
https://ria.ru/20200424/1570492875.html
Названа хитрость для поиска работы после кризиса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570196064_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_8d7107106ed736eba12441dce059ec84.jpg
РИА Новости

Названа хитрость для поиска работы после кризиса

02:01 24.04.2020 (обновлено: 10:36 24.04.2020)
50023
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ярмарка вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Поиском новой работы после пандемии коронавируса займутся многие россияне. О том, как улучшить свои позиции на рынке труда уже сейчас, рассказала радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
В России на федеральном и региональном уровнях осуществляются разнообразные меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса. Однако не стоит рассчитывать исключительно на государство. Во время самоизоляции вы сами можете увеличить свои шансы найти хорошую работу после кризиса. Татьяна Долякова, например, советует заняться улучшением своего профиля в социальных сетях.

"Работодатели последние два года очень активно проверяют кандидатов в соцсетях. Служба управления персоналом смотрит на поведение соискателей во внешнем мире, а также на то, какие у них друзья. Процентов 10-15 работодателей отказывают кандидатам именно из-за Facebook. Если ты ищешь работу, то нужно очень аккуратно относиться к своему профилю в социальных сетях. Фактически соцсети — это визуальное продолжение твоего резюме", — поясняет специалист по рекрутингу.

Во время самоизоляции многие начали публиковать в соцсетях свои старые фотографии с пляжей и разных вечеринок. С одной стороны, такие приятные напоминания о жизни до коронавируса поднимают настроение, с другой — это может стать проблемой при трудоустройстве. Татьяна Долякова назвала радио Sputnik самые популярные ошибки, которые могут обернуться отказом при трудоустройстве.
Курьер службы доставки Яндекс. Еда едет на велосипеде по Тверской улице в Москве.
23 апреля, 13:14Акценты
Пандемия вносит коррективы. Новые фавориты рынка трудаВ условиях самоизоляции и закрытия многих предприятий и учреждений вакансия курьера стала одной из самых востребованных. Спрос на специалистов доставки вырос в разы. Ну а вместе с ним и размер зарплаты. Сколько получает курьер в условиях пандемии?
"Девушкам, которые ищут работу, мы рекомендуем пореже публиковать свои фотографии в купальниках и в разных позах. Если девушка устраивается в публичную компанию, то такое недопустимо и это повод отказать ей. Мужчинам лучше не публиковать жесткие и критические высказывания в адрес власти, потому что это, как правило, или огульные эмоциональные заявления, или неподтвержденные факты. Также не надо постить фотографии с курортов, где вы с выпивкой или развлекаетесь в клубах. Такие фотографии должны оставаться внутри вашего окружения, а не публиковаться вовне", — уверена Долякова.
Еще важно помнить о специфике различных социальных сетей. Татьяна Долякова считает, что не стоит везде публиковать фотографии котиков, если вы хотите найти хорошую работу.
"Как правило, сейчас Instagram — более личная история. Там отдых, отпуск, семья и дети. Facebook — это более профессиональная история. Здесь лучше рассказывать про увлечения, карьеру, планы. "ВКонтакте" больше подходит молодежи, тем, кто претендует на позиции среднего или начального звена", — пояснила специалист в беседе с радио Sputnik.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
37337114141
Коронавирус в РоссииРоссияРаботаОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Бицуху пока качайте. Вакансии будут только в сегменте Бери больше - кидай дальше.
24 апреля, 09:21
Тихон Т
2490005
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
10:48В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
10:44Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
10:44Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
10:43РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
10:40Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
10:40Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
10:39Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
10:38В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
10:34В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Лента новостейМолния