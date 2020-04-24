В Боготе около 40 сотрудников психиатрической клиники заболели COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр - РИА Новости. Около 40 медработников психиатрической клиники в столице Колумбии Боготе заразились коронавирусом, сообщила газета El Tiempo со ссылкой на минздрав страны.
"По меньшей мере 40 работников, среди которых врачи и медсестры, в психиатрической клинике в Боготе получили позитивные результаты анализов на коронавирус… Также есть пять больных пациентов", - отмечает издание.
Такая ситуация сложилась из-за того, что в больницу поступил пациент, у которого 14 апреля был подтвержден коронавирус.
В настоящее время ожидаются результаты анализов более 100 человек.
Больные находятся в изоляции.
Всего в Колумбии заразились коронавирусом 4561 человек, 927 пациентов вылечились, 215 скончались.
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