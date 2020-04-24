Трамп заявил, что другие страны просят его поделиться аппаратами ИВЛ

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ежедневно получает звонки из других стран о поставках им аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Звонят из Мексики, звонят из многих других стран. Я получил четыре звонка сегодня о том, можно ли направить ИВЛ. Четыре звонка сегодня, три звонка вчера. ни одна страна не оснащена так, как мы", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.