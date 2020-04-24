Банковские вклады в США впервые превысили триллион долларов за квартал

Значительная часть этого триллиона была перечислена на банковские счета в течение всего двух недель в марте, говорится в материале газеты. В этот промежуток времени финансовые корпорации "лихорадочно" вычерпывали кредитные линии, чтобы запастись наличными перед лицом неизбежной рецессии из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с ней ограничительных мер.