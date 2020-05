Банковские вклады в США впервые превысили триллион долларов за квартал

Более половины размещенных депозитов, 590 миллиардов долларов, приходятся на долю четырех финансовых гигантов - JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. Ранее, согласно изданию, сумма квартальных депозитов в банковской индустрии США не превышала 313 миллиарда долларов.