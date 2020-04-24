В Ингушетии три человека погибли в ДТП

НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли после аварии с участием Mercedes и ВАЗ в Ингушетии, сообщает региональное УГИБДД.
"В районе села Инарки 23 апреля молодой человек за рулем автомобиля Mercedes совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого был 42-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В результате аварии, по данным ведомства, погибли водитель ВАЗ, а также находившиеся в этом же автомобиле двое детей 10 и 13 лет.
"Mercedes двигался по главной дороге, с второстепенной на главную выехал ВАЗ-2110", - отмечает ГИБДД.
По факту ДТП проводится расследование.
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