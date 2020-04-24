Провинция в Алжире сняла карантин после улучшения ситуации с COVID-19

КАИР, 24 апр – РИА Новости. Власти Власти Алжира объявили о снятии введённого из-за коронавируса карантина в провинции Блида и замене его на комендантский час в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также об уменьшении длительности комендантского часа в девяти других провинциях.

Ennahar . "В провинции Блида отменяется полный карантин. Он будет заменен комендантским часом – с 14.00 до 07.00", - говорится в заявлении премьер-министра Абдулазиза Джеррада, цитируемом каналом

В девяти других провинциях, в том числе в столице Алжире, комендантский час будет длиться с 17.00 до 07.00. Ранее он начинал действовать в 15.00.

В остальных провинциях страны комендантский час действует с 19.00 до 07.00.

Это решение принято после консультаций с комитетом ученых и министерством здравоохранения, подтвердившими стабилизацию ситуации с COVID-19.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее в четверг подписал указ о смягчении условий карантина в стране с наступлением месяца поста Рамадан, начинающегося в пятницу.

По данным властей Алжира, в стране зафиксированы 3007 случаев коронавируса, погибли 407 человек.

Правительство ранее объявило о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, ресторанов и магазинов, за исключением продуктовых. Власти ввели запрет на передвижение общественного транспорта в городах, сократили на 50% присутствие госслужащих на рабочих местах, объявили о приостановке международного авиасообщения по ряду направлений и морского сообщения с европейскими странами.