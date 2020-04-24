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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T01:38
https://ria.ru/20200424/1570492716.html
Провинция в Алжире сняла карантин после улучшения ситуации с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1138_1036x0_80_0_0_926c2cd85d0f88406eb99a2e4542eefe.jpg
РИА Новости

Провинция в Алжире сняла карантин после улучшения ситуации с COVID-19

01:38 24.04.2020
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкАлжир
Алжир
© РИА Новости / Первенцев
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Алжир. Архивное фото
КАИР, 24 апр – РИА Новости. Власти Алжира объявили о снятии введённого из-за коронавируса карантина в провинции Блида и замене его на комендантский час в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также об уменьшении длительности комендантского часа в девяти других провинциях.
"В провинции Блида отменяется полный карантин. Он будет заменен комендантским часом – с 14.00 до 07.00", - говорится в заявлении премьер-министра Абдулазиза Джеррада, цитируемом каналом Ennahar.
В девяти других провинциях, в том числе в столице Алжире, комендантский час будет длиться с 17.00 до 07.00. Ранее он начинал действовать в 15.00.
В остальных провинциях страны комендантский час действует с 19.00 до 07.00.
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Это решение принято после консультаций с комитетом ученых и министерством здравоохранения, подтвердившими стабилизацию ситуации с COVID-19.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее в четверг подписал указ о смягчении условий карантина в стране с наступлением месяца поста Рамадан, начинающегося в пятницу.
По данным властей Алжира, в стране зафиксированы 3007 случаев коронавируса, погибли 407 человек.
Правительство ранее объявило о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, ресторанов и магазинов, за исключением продуктовых. Власти ввели запрет на передвижение общественного транспорта в городах, сократили на 50% присутствие госслужащих на рабочих местах, объявили о приостановке международного авиасообщения по ряду направлений и морского сообщения с европейскими странами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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