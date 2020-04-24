Захарова рассказала о трудностях возвращения россиян из Джидды

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специальным вывозным рейсом компании Специальным вывозным рейсом компании UTair 22 апреля из Джидды Махачкалу вернулись 230 граждан, включая 2 младенцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться при организации возвращения россиян.

Сборы рейса

В своём аккаунте в соцсети Facebook она указала, что рейс был подготовлен в тесной координации между МИД и его загранучреждениями в Саудовской Аравии , Минкомсвязью, Минтрансом и Росавиацией , а также правительством Дагестана.

"В процессе организации рейса сотрудникам Посольства России в Эр-Рияде , Генконсульства и Представительства при ОИС в Джидде пришлось буквально собирать наших соотечественников по всей территории Аравийского полуострова от границы с Иорданией до границы с Йеменом в условиях круглосуточного комендантского часа, нарушенного междугороднего сообщения и жестких правил перемещения внутри городов, повсеместных блокпостов и прочих ограничений, установленных правительством Королевства Саудовская Аравия (КСА) в рамках борьбы с пандемией коронавируса", - рассказала она.

По словам Захаровой, подавляющее большинство россиян находились не в составе туристических и паломнических групп и не вставали на консульский учет, поэтому информацию о них сложно было найти.

Так, "двух граждан удалось доставить в Джидду из труднодоступного горного района, в который и в обычное время добраться - задача не из лёгких".

Гуманитарные аспекты

По словам официального представителя МИД России, "при составлении списков принимались в расчет и гуманитарные аспекты, когда отдельные сограждане попадали в тяжелые жизненные ситуации, требовавшие их первоочередного вывоза на Родину".

Захарова указала, что в случае со студентами ряда местных вузов возникли сложности в оформлении выездных документов, что в итоге привело к задержке вылета рейса.

"Разблокировать ситуацию удалось лишь при непосредственном участии МИД Королевства",- заметила она.

Обвинения

Захарова написала, что, "как это всегда бывает: одни работали, другие развлекались в соцсетях, публикуя необоснованные обвинения в "бездействии" российской дипслужбы".

"Загранучреждениям приходилось публично опровергать слухи, которые могли ввести в заблуждение россиян, пожелавших покинуть Саудовскую Аравию",- написала она.

Так, посольству пришлось опровергать сведения об участии российских представителей в организации некого "частного рейса" в Россию.

"Любые вывозные "проекты" в текущих условиях могут быть успешно реализованы исключительно по результатам детальной проработки вопроса всеми задействованными профильными ведомствами, как на федеральном, так и на региональном уровне", - указала Мария Захарова.

По ее словам, "самодеятельности и легкомыслию нет и не может быть места, когда на кону жизнь и здоровье граждан".

Она отметила, что "все дни, вплоть до вылета, дипломаты помогали нашим соотечественникам в круглосуточном формате, не жалея сил, времени и личных финансовых средств".