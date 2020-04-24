Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.
"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света.. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", - сказал он.
Трамп при этом не уточнил, откуда у него такие данные.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что солнце "препятствует распространению коронавируса", однако лишь в условиях теплой погоды.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.