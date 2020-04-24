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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T01:45
https://ria.ru/20200424/1570492515.html
Эквадор удвоил оценку числа заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_7024d27a5159507ef27841c429f4f433.jpg
РИА Новости

Эквадор удвоил оценку числа заразившихся коронавирусом

01:16 24.04.2020 (обновлено: 01:45 24.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
КИТО, 23 апр - РИА Новости. Власти Эквадора в два раза увеличили оценку числа заболевших COVID-19 в стране после того, как были получены запоздавшие результаты тестов, сообщил глава Минздрава Хуан Карлос Севальос.
В первой половине дня в четверг министерство сообщило, что общее число заболевших составляет 11 183.
"Эта информация была только что обработана, мы работали днем ​​и ночью, и общее количество тестов не было отражено в инфографике (которая была предоставлена утром в четверг)... Из этих 23 856 тестов 10 977 были положительными", - сказал министр журналистам.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Эквадоре составляет 22 160.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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