Эквадор удвоил оценку числа заразившихся коронавирусом

В первой половине дня в четверг министерство сообщило, что общее число заболевших составляет 11 183.
"Эта информация была только что обработана, мы работали днем и ночью, и общее количество тестов не было отражено в инфографике (которая была предоставлена утром в четверг)... Из этих 23 856 тестов 10 977 были положительными", - сказал министр журналистам.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Эквадоре составляет 22 160.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.