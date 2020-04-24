Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Личный водитель певицы Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью " Газете.Ru " опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом

Соответствующую информацию ранее распространил телеведущий и историк моды Александр Васильев

"Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа. Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал", - заявил Князев.

Водитель артистки добавил, что его сын вообще живет отдельно от него.

"Мне с утра родственники все звонят, волнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало", — добавил он.