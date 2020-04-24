Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в интервью "Газете.Ru" опроверг сообщения о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
Соответствующую информацию ранее распространил телеведущий и историк моды Александр Васильев.
"Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа. Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал", - заявил Князев.
Водитель артистки добавил, что его сын вообще живет отдельно от него.
"Мне с утра родственники все звонят, волнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало", — добавил он.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор сообщил, что Надежда Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен. В ряде СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии артистки, однако исполнительный директор театра Антон Собянин в разговоре с РИА Новости опроверг эту информацию.