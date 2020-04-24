Кадыров рассказал, как у спикера парламента Чечни едва не нашли COVID-19

ГРОЗНЫЙ, 24 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у главы спикера парламента региона, главы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомеда Даудова был первично диагностирован COVID-19, но повторный тест не подтвердился, теперь Даудов каждый день сдает анализы.
В ходе прямого эфира в Instagram Кадырова попросили рассказать о смешном эпизоде из жизни.
"Когда Магомед Даудов был назначен главой штаба, ко мне пришел один министр и с волнением сообщил, что у него и еще нескольких человек тест показал коронавирус... Я, конечно, удивился, но сразу попросил его перепроверить эти результаты, чтобы удостовериться в этом. Но при этом сказал, чтоб первые результаты не разглашал, я переживал за нашего председателя парламента, зная, как он относится к своему здоровью", - отметил Кадыров.
Повторное тестирование, по его словом, показало отрицательный результат, и уже после Даудову сообщили об этом.
"После этого он чуть ли не каждый день сдает анализы, проверяется", - рассказал со смехом Кадыров.
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