Кадыров рассказал, как у спикера парламента Чечни едва не нашли COVID-19

"Когда Магомед Даудов был назначен главой штаба, ко мне пришел один министр и с волнением сообщил, что у него и еще нескольких человек тест показал коронавирус... Я, конечно, удивился, но сразу попросил его перепроверить эти результаты, чтобы удостовериться в этом. Но при этом сказал, чтоб первые результаты не разглашал, я переживал за нашего председателя парламента, зная, как он относится к своему здоровью", - отметил Кадыров.