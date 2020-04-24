В США рассказали о помощи больным COVID-19 на Западном берегу реки Иордан

"USAID выделило 5 миллионов долларов в качестве международной помощи в случае бедствий лицам, ответственным за осуществление мер по борьбе с COVID-19 на Западном берегу. Эти средства предназначены не для властей Палестины", - следует из письменного заявления представителя Государственного департамента.