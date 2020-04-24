В США рассказали о помощи больным COVID-19 на Западном берегу реки Иордан

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) оказывает финансовую помощь для борьбы с новым типом коронавируса на Западном берегу реки Иордан, однако действует независимо от властей Палестины, заявил представитель Государственного департамента США РИА Новости.
"USAID выделило 5 миллионов долларов в качестве международной помощи в случае бедствий лицам, ответственным за осуществление мер по борьбе с COVID-19 на Западном берегу. Эти средства предназначены не для властей Палестины", - следует из письменного заявления представителя Государственного департамента.
Представитель не уточнил, кто именно является получателем средств. В свою очередь посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил на прошлой неделе, что деньги выделяются больницам и домашним хозяйствам Палестины.
Ранее на этой неделе посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил РИА Новости, что США предоставляет финансовую помощь негосударственным организациям, в то время как власти Палестины "не получили ни цента" из выделяемых средств.
США приостановили большую часть гражданской помощи Палестине после того, как власти страны отвергли мирный план, предложенный президентом Дональдом Трампом с целью урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
По последним данным, на палестинских территориях зафиксировано 480 случаев заражения COVID-19, скончались четыре человека.
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