Число зараженных коронавирусом в Японии составило более 13 тысяч человек

ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 13 тысяч 192, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
В пятницу было выявлено 43 случая заражения на круизном судне Costa Atlantica, которое стоит в порту Нагасаки без пассажиров. До сегодняшнего дня анализы подтвердили заражение у 48 человек на этом судне. Новые 43 случая были выявлены после проведения тестов у 200 человек. Из 623 человек команды тесты не проведены у 300, они будут завершены в пятницу.
Ранее сообщалось, что согласно сведениям посольства Российской Федерации в Японии, один из членов экипажа с выявленным заражением COVID-19 – гражданин России, его состояние не вызывает опасений.
От коронавируса в Японии погиб 341 человек. Состояние 263 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 3053 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.