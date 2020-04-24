Количество кибератак на системы ВОЗ выросло в пять раз во время COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Количество кибератак на компьютерные системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса выросло в пять раз, говорится в заявлении организации.
Только на этой недели произошла утечка 450 электронных адресов и паролей ВОЗ, не считая тысяч других в областях, касающихся борьбы с коронавирусом. Утечка не ставит под угрозу системы организации, поскольку речь идет об относительно устаревшей информации. Однако эта кибератака негативно повлияла на безопасность внешней сети, которой до сих пор пользуются партнеры и бывшие сотрудники ВОЗ.
"Компьютерные мошенники, рассылающие электронные письма от лица ВОЗ, также умножили свои попытки обмана людей с целью перенаправления пожертвований по фальшивым адресам, а не в подлинный фонд COVID-19 Solidarity Response", - предупреждает ВОЗ в коммюнике.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.