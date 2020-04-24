Количество кибератак на системы ВОЗ выросло в пять раз во время COVID-19

Только на этой недели произошла утечка 450 электронных адресов и паролей ВОЗ, не считая тысяч других в областях, касающихся борьбы с коронавирусом. Утечка не ставит под угрозу системы организации, поскольку речь идет об относительно устаревшей информации. Однако эта кибератака негативно повлияла на безопасность внешней сети, которой до сих пор пользуются партнеры и бывшие сотрудники ВОЗ.