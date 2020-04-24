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2020-04-24T00:22
https://ria.ru/20200424/1570491972.html
На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре
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РИА Новости

На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре

00:22 24.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Женщина и двое малолетних детей погибли в пожаре на Камчатке, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"По факту гибели двух малолетних детей и их матери в результате пожара в помещении квартиры в поселке Усть-Камчатск возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, пожар произошёл в четверг вечером по местному времени в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже дома в посёлке Усть-Камчатск. В течение нескольких минут после вызова на место происшествия прибыли специалисты местной пожрано-спасательной части — 15 человек на двух автоцистернах. Через полчаса им удалось ликвидировать возгорание. О гибели людей в спасательном ведомстве не сообщили.
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Между тем, по данным источников РИА Новости, погибшим в пожаре детям было 5 и 7 лет. Сейчас следователями предстоит выяснить причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. С этой целью по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, к проведению следственных действий привлечены эксперты инженерно-пожарной лаборатории краевого управления МЧС и криминалисты следственного управления.
"Следствие намеренно проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности", - добавили в пресс-службе следственного управления.
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