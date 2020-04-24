На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Женщина и двое малолетних детей погибли в пожаре на Женщина и двое малолетних детей погибли в пожаре на Камчатке , возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"По факту гибели двух малолетних детей и их матери в результате пожара в помещении квартиры в поселке Усть-Камчатск возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, пожар произошёл в четверг вечером по местному времени в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже дома в посёлке Усть-Камчатск. В течение нескольких минут после вызова на место происшествия прибыли специалисты местной пожрано-спасательной части — 15 человек на двух автоцистернах. Через полчаса им удалось ликвидировать возгорание. О гибели людей в спасательном ведомстве не сообщили.

Между тем, по данным источников РИА Новости, погибшим в пожаре детям было 5 и 7 лет. Сейчас следователями предстоит выяснить причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. С этой целью по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, к проведению следственных действий привлечены эксперты инженерно-пожарной лаборатории краевого управления МЧС и криминалисты следственного управления.