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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T04:58
https://ria.ru/20200424/1570491913.html
Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1036x0_80_0_0_f1f5a44bfd2ca246af89f4d3f29dab44.jpg
РИА Новости

Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"

00:20 24.04.2020 (обновлено: 04:58 24.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Термин "вертолетные деньги", или "деньги с вертолета", родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США.
В России также заходил разговор о применении данной меры, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача "денег с вертолета" как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуален.
РИА Новости спросило экспертов, нужен ли в стране такой вид поддержки и какие последствия у него могут быть.
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Бесплатные деньги

"Вертолетные деньги" являются крайним средством по спасению экономики, когда уже ключевая ставка находится около нуля, но бизнес и банки не хотят раздавать деньги, именно тогда для стимулирования спроса и начинают раздавать бесплатные деньги, пояснил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах.
Однако пока применять в России такую меру необходимости нет, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. "В мировой практике реально "вертолетные деньги" рассматривают как способ побороть дефляцию и ее неприятные эффекты, что не совсем актуально для России на современном этапе", - говорит он.
Эксперт отметил, что даже если рассматривать "вертолетные деньги" как стимулирующую меру в более широком смысле, сначала необходимо исчерпать стандартные меры, затем попробовать количественное смягчение, и только потом можно задумываться об экспериментах по типу "вертолетных денег". При этом он подчеркивает, что в чистом виде такой инструмент еще нигде не применялся: в США, например, для получения прямой выплаты нужно иметь годовой доход ниже 75 тысяч долларов.
"Основная логика непринятия идеи "вертолетных денег" со стороны ЦБ РФ заключается в том, что, пока полностью не израсходованы стандартные меры смягчения монетарной политики и поддержки экономики, не следует прибегать к использованию нестандартных мер. Другими словами, "вертолетные деньги", по мнению экономического блока, могут использоваться после того, как ставки снижены де-факто в около нулевую зону, регулятор реализует программы "количественного смягчения", в том числе покупает долги", - предположил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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Экономическим обоснованием данного непринятия идеи такого инструмента, считает аналитик, являются опасения экономического блока об увлечении дефицита бюджета и нехватки источников его финансирования, а также об усилении проинфляционных рисков.
Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выступает с более жесткой позицией, вовсе называя призывы к прямым выплатам абсолютно всем популистскими. "Это крайняя мера денежно-кредитной политики, когда другие меры оказываются недостаточно эффективными. Бездумное разбрасывание "вертолетных денег" будет несправедливо – помощь получат и те, кто в ней не нуждается. Следует также учитывать и инфляционный шок в результате такого вливания денег в экономику", - сказал он.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее в среду пояснил, что Россия не может напрямую раздавать деньги населению, потому что у страны нет достаточного количества инструментов по привлечению больших объемов внешнего долга.
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А что делать?

Аналитики указывают, что есть целый ряд мер, которые в текущей ситуации смогут значительно лучше помочь россиянам, в первую очередь это адресная поддержка пострадавших от коронавируса.
"Целесообразна адресная поддержка наиболее пострадавших слоев населения – тех, кто уже заболел коронавирусом и членов их семей, лишившихся работы из-за эпидемии или тех, у кого из-за нее существенно упали доходы. Такая поддержка будет способствовать снижению уровня социальной напряженности", - уверен Осадчий.
Как меру поддержки следует рассматривать выдачу пособий семьям со сравнительно низким подушевым доходом либо потерявшим работу и иной источник дохода из-за кризиса, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов соглашается с коллегой, что в настоящее время необходимо наращивать именно таргетированную поддержку пострадавших экономических субъектов и россиян.
Табах из "Эксперт РА" предлагает пойти вовсе другим путем: сначала следует снижать ключевую ставку, что даст абсолютно такой же эффект, как и раздача денег. "Станок в России можно запустить другим способом, например, через выкуп ОФЗ Центробанком при снижении ставок - эффект тот же, для бизнеса и населения разница будет невелика. Инфляцию это несколько увеличит - но с учетом того, что в этот раз кризис, скорее, действует на снижение инфляции, то это не очень большая проблема", - заключил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Давать или не давать населению деньги , рассуждают те , кто в них не нуждается. Если хотя бы 20 тысяч , это для одних месячный оклад , то для других всего лишь один поход в ресторан. Ну и подумаешь , не сходит один лишний раз в ресторан. А есть семьи которые могут прожить на них целый месяц.
24 апреля, 01:18
RARom An
156113011
Короче и не ждите ни в каком виде, а если дождётесь, то до вас не дойдут
24 апреля, 00:30
Сергей Сергеевич
120422013
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