Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Термин "вертолетные деньги", или "деньги с вертолета", родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США

В России также заходил разговор о применении данной меры, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача "денег с вертолета" как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуален.

РИА Новости спросило экспертов, нужен ли в стране такой вид поддержки и какие последствия у него могут быть.

Бесплатные деньги

"Вертолетные деньги" являются крайним средством по спасению экономики, когда уже ключевая ставка находится около нуля, но бизнес и банки не хотят раздавать деньги, именно тогда для стимулирования спроса и начинают раздавать бесплатные деньги, пояснил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию " Эксперт РА " Антон Табах.

Однако пока применять в России такую меру необходимости нет, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. "В мировой практике реально "вертолетные деньги" рассматривают как способ побороть дефляцию и ее неприятные эффекты, что не совсем актуально для России на современном этапе", - говорит он.

Эксперт отметил, что даже если рассматривать "вертолетные деньги" как стимулирующую меру в более широком смысле, сначала необходимо исчерпать стандартные меры, затем попробовать количественное смягчение, и только потом можно задумываться об экспериментах по типу "вертолетных денег". При этом он подчеркивает, что в чистом виде такой инструмент еще нигде не применялся: в США, например, для получения прямой выплаты нужно иметь годовой доход ниже 75 тысяч долларов.

"Основная логика непринятия идеи "вертолетных денег" со стороны ЦБ РФ заключается в том, что, пока полностью не израсходованы стандартные меры смягчения монетарной политики и поддержки экономики, не следует прибегать к использованию нестандартных мер. Другими словами, "вертолетные деньги", по мнению экономического блока, могут использоваться после того, как ставки снижены де-факто в около нулевую зону, регулятор реализует программы "количественного смягчения", в том числе покупает долги", - предположил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Экономическим обоснованием данного непринятия идеи такого инструмента, считает аналитик, являются опасения экономического блока об увлечении дефицита бюджета и нехватки источников его финансирования, а также об усилении проинфляционных рисков.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выступает с более жесткой позицией, вовсе называя призывы к прямым выплатам абсолютно всем популистскими. "Это крайняя мера денежно-кредитной политики, когда другие меры оказываются недостаточно эффективными. Бездумное разбрасывание "вертолетных денег" будет несправедливо – помощь получат и те, кто в ней не нуждается. Следует также учитывать и инфляционный шок в результате такого вливания денег в экономику", - сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее в среду пояснил, что Россия не может напрямую раздавать деньги населению, потому что у страны нет достаточного количества инструментов по привлечению больших объемов внешнего долга.

А что делать?

Аналитики указывают, что есть целый ряд мер, которые в текущей ситуации смогут значительно лучше помочь россиянам, в первую очередь это адресная поддержка пострадавших от коронавируса.

"Целесообразна адресная поддержка наиболее пострадавших слоев населения – тех, кто уже заболел коронавирусом и членов их семей, лишившихся работы из-за эпидемии или тех, у кого из-за нее существенно упали доходы. Такая поддержка будет способствовать снижению уровня социальной напряженности", - уверен Осадчий.

Как меру поддержки следует рассматривать выдачу пособий семьям со сравнительно низким подушевым доходом либо потерявшим работу и иной источник дохода из-за кризиса, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов соглашается с коллегой, что в настоящее время необходимо наращивать именно таргетированную поддержку пострадавших экономических субъектов и россиян.