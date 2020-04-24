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2020-04-24T10:24
https://ria.ru/20200424/1570491861.html
В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE
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РИА Новости

В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

00:15 24.04.2020 (обновлено: 10:24 24.04.2020)
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iPhone SE: на что способен новый бюджетный смартфон Apple
iPhone SE: на что способен новый бюджетный смартфон Apple
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу более чем в 40 странах, включая Россию, где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей.
Apple 15 апреля представила iPhone SE второго поколения, который оснащен дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой технологии Touch ID, процессором A13 Bionic, который Apple называет самым быстрым процессором в iPhone. Новинка имеет улучшенную камеру с одним объективом, поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50 процентов за 30 минут. В новинке реализована поддержка двух SIM‑карт — обычной и eSIM. Гаджет представлен в трех цветах: черном, белом и красном — (Product) Red.

Продажи в России

Крупнейшие российские ритейлеры начнут продажи iPhone SE в пятницу утром, причем как в онлайн-магазинах, так и в салонах продаж, рассказали РИА Новости представители компаний.
"Группа "М.Видео — Эльдорадо", как официальный партнер Apple в России, начнет продажи новой линейки iPhone SE в день официального старта новинки в России — 24 апреля, в день старта продаж новые смартфоны будут доступны в большинстве городов присутствия. Новинки можно будет заказать онлайн — привезем с курьером или через службу такси или в ближайший магазин для самовывоза. Новые смартфоны также можно будет приобрести в магазинах, которые работают как салоны связи", — сказали в пресс-службе "М.Видео — Эльдорадо".
Логотип компании Apple
17 апреля, 20:47
iPhone SE: на что способен новый бюджетный смартфон Apple
В пресс-службе "Связного" сообщили, что iPhone SE можно будет приобрести как в интернет-магазинах svyaznoy.ru и c-store.ru, так и в розничной сети компании. "Мегафон" в пятницу начнет продажи новых iPhone SE в интернет-магазине и в салонах связи в Москве, в других городах продажи начнутся в выходные и на следующей неделе. "Все новые модели будут доступны в интернет-магазине, где есть возможность бесконтактной доставки", — сказал генеральный директор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин.
"Билайн" также 24 апреля начинает продажи iPhone SE во всех трех цветах. "Купить новинку можно будет в интернет-магазине "Билайн" с бесплатной доставкой. Также новинки будут доступны для покупки и в салонах связи "Билайн", — сказали в пресс-службе компании. Там добавили, что все розничные магазины "Билайн" оснащены разметкой о социальной дистанции, сотрудники обеспечены средствами защиты, на регулярной основе проводится санитарная обработка. Продажи стартуют и в рознице МТС, сообщили в компании.
При этом re:Store будет продавать новинки только в онлайн-магазине, приобретенные смартфоны можно будет также забрать самостоятельно в одном из 16 пунктов самовывоза по всей стране.
Apple представила новые iPhone SE
16 апреля, 16:40Сказано в эфире
Эксперт назвал неожиданную причину, способную уронить продажи iPhone SEApple представила новый iPhone SE, гаджет доступен в продаже с 24 апреля. В эфире радио Sputnik IT-журналист и обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский оценил влияние коронавируса на спрос и предложение.

Ожидания по спросу

В "Связном" уверены, что iPhone SE завоюет популярность у россиян, как и другая продукция Apple. "Продукция Apple всегда пользуется высоким спросом, поэтому мы убеждены, что новинка обязательно найдет своих покупателей", — сказали в пресс-службе "Связного".
"По опыту прошлой модели можем сказать, что для нее характерен скорее протяженный во времени спрос в отличие от взрывного спроса у флагманских моделей. Необходимо, чтобы прошло время, видеоблогеры выпустили свои обзоры и рецензии на модель, а пользователи внимательно изучили технические характеристики смартфона, сравнили с другими предложениями на рынке и приняли решение о покупке", — сообщили в пресс-службе МТС.
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
13 апреля, 18:24
Преемник iPhone 11. СМИ раскрыли детали нового гаджета от Apple
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РоссияApple iPhoneAppleТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Бюджетный прям до невозможности)
24 апреля, 00:19
СУСен У.
2750002
40к за телефон у которого нет даже безрамочного экрана.
24 апреля, 05:48
Семён Мосин
861102
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