В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Продажи Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу более чем в 40 странах, включая Россию , где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей.

Apple 15 апреля представила iPhone SE второго поколения, который оснащен дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой технологии Touch ID, процессором A13 Bionic, который Apple называет самым быстрым процессором в iPhone. Новинка имеет улучшенную камеру с одним объективом, поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50 процентов за 30 минут. В новинке реализована поддержка двух SIM‑карт — обычной и eSIM. Гаджет представлен в трех цветах: черном, белом и красном — (Product) Red.

Продажи в России

Крупнейшие российские ритейлеры начнут продажи iPhone SE в пятницу утром, причем как в онлайн-магазинах, так и в салонах продаж, рассказали РИА Новости представители компаний.

"Группа "М.Видео — Эльдорадо", как официальный партнер Apple в России, начнет продажи новой линейки iPhone SE в день официального старта новинки в России — 24 апреля, в день старта продаж новые смартфоны будут доступны в большинстве городов присутствия. Новинки можно будет заказать онлайн — привезем с курьером или через службу такси или в ближайший магазин для самовывоза. Новые смартфоны также можно будет приобрести в магазинах, которые работают как салоны связи", — сказали в пресс-службе "М.Видео — Эльдорадо".

В пресс-службе " Связного " сообщили, что iPhone SE можно будет приобрести как в интернет-магазинах svyaznoy.ru и c-store.ru, так и в розничной сети компании. " Мегафон " в пятницу начнет продажи новых iPhone SE в интернет-магазине и в салонах связи в Москве , в других городах продажи начнутся в выходные и на следующей неделе. "Все новые модели будут доступны в интернет-магазине, где есть возможность бесконтактной доставки", — сказал генеральный директор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин.

Билайн " также 24 апреля начинает продажи iPhone SE во всех трех цветах. "Купить новинку можно будет в интернет-магазине "Билайн" с бесплатной доставкой. Также новинки будут доступны для покупки и в салонах связи "Билайн", — сказали в пресс-службе компании. Там добавили, что все розничные магазины "Билайн" оснащены разметкой о социальной дистанции, сотрудники обеспечены средствами защиты, на регулярной основе проводится санитарная обработка. Продажи стартуют и в рознице МТС , сообщили в компании.

При этом re:Store будет продавать новинки только в онлайн-магазине, приобретенные смартфоны можно будет также забрать самостоятельно в одном из 16 пунктов самовывоза по всей стране.

Ожидания по спросу

В "Связном" уверены, что iPhone SE завоюет популярность у россиян, как и другая продукция Apple. "Продукция Apple всегда пользуется высоким спросом, поэтому мы убеждены, что новинка обязательно найдет своих покупателей", — сказали в пресс-службе "Связного".