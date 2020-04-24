Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вел 21 самолет-разведчик, отмечается в инфографике, которую публикует в четверг газета российских Вооруженных Сил "Красная звезда".
Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку шесть беспилотников. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
В материале говорится, что за минувшую неделю истребители дежурных сил ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
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