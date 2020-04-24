Банки рассказали о новых уловках мошенников

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские банки в условиях пандемии Российские банки в условиях пандемии коронавируса выявляют новые схемы мошенничества, следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Так, в пресс-службе Сбербанка сообщили о попытках преступников выяснить персональные данные клиентов, а затем оформить на них онлайн-кредиты.

"Мошенники при обзвоне могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — получение фейковых пропусков на передвижение по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19", — рассказали в организации.

При этом в Сбербанке заверили, что используют различные способы аутентификации клиента, "поэтому любые попытки мошенников оформить кредит на чужое имя пресекаются". Также уточняется, что намерения использовать чужие персональные данные для оформления онлайн-кредита носят единичный характер.

Другие банки, среди которых Райффайзенбанк , банк "Зенит", "Открытие", Промсвязьбанк (ПСБ), сообщили, что не сталкивались с такими случаями мошенничества. В Росбанке заявили, что не наблюдают значительного роста числа мошеннических действий, в том числе в части оформления несанкционированных онлайн-кредитов в отношении клиентов банка в первой половине апреля относительно марта.

"При этом в текущей обстановке пандемии COVID-19 мы фиксируем появление новых способов совершения мошеннических атак с использованием социальной инженерии, в том числе использование фишинговых страниц, якобы показывающих клиентам зоны для перемещений, или рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции и тому подобное", — рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

В ПСБ сообщили о росте числа обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников. В основном преступники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка. В банке заверяют, что попытки мошенников "в подавляющем большинстве безуспешны".

Накануне ВТБ сообщил, что число попыток мошенничества в отношении клиентов банка на фоне режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%. Среди сценариев, которыми пользуются злоумышленники, — звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или информация об открытом кредите, который можно быстро аннулировать.

На прошлой неделе Сбербанк и ВТБ зафиксировали случаи мошеннических действий в рамках оформления QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и области в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Аферисты под видом социальных работников обращались к банковским клиентам, особенно людям пожилого возраста, с предложением "помочь" оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника, чтобы украсть деньги клиента.

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