Шеф-повар рассказал, как приготовить овсяную кашу как из ресторана

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Шеф-повар и эксперт по кулинарии Нейт Вейр рассказал, как приготовить вкусную овсяную кашу в домашних условиях, чтобы она получилась не хуже, чем в ресторане, Шеф-повар и эксперт по кулинарии Нейт Вейр рассказал, как приготовить вкусную овсяную кашу в домашних условиях, чтобы она получилась не хуже, чем в ресторане, сообщает Insider.

Он советует не использовать хлопья быстрого приготовления, так как при готовке они теряют текстуру и превращаются в кашицеобразную смесь.

"Попробуйте овес, который нужно варить хотя бы несколько минут. Разница того стоит", – утверждает Вейр.

Для того чтобы усилить вкус, овес неплохо поджарить в растопленном сливочном масле или, еще лучше, в кокосовом. Перед тем, как добавлять жидкость, подогревайте хлопья на среднем огне прямо в кастрюле и время от времени помешивайте.

"Они должны начать пахнуть попкорном, – подчеркнул эксперт, – Это придает каше приятный ореховый вкус и не займет у вас много времени.

Варить овсянку лучше всего в молоке или его разновидностях.

"Не используйте только воду, – посоветовал Вейр. – Если не любите обычное молоко, используйте миндальное, соевое и т.д. – на ваше усмотрение. Каша получится более насыщенной".