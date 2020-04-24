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РИА Наука
2020-04-24T08:00
https://ria.ru/20200424/1570477033.html
Тайна Триполья. Кто построил первый город на Земле
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РИА Новости

Тайна Триполья. Кто построил первый город на Земле

08:00 24.04.2020
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© AFP 2020 / Jack GuezДревний город Эйн-Эсур в Израиле
Древний город Эйн-Эсур в Израиле
© AFP 2020 / Jack Guez
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В 1960-х археологи открыли в Румынии, Молдавии и на Украине огромные поселения, построенные представителями трипольской культуры шесть тысяч лет назад. Территория — сотни гектаров, десятки тысяч домов. Возможно, это были прямые предшественники городов Междуречья. О самых древних протогородах — в материале РИА Новости.

Плоды коллективного труда

На рубеже каменного и бронзового веков плодородные земли между Днепром и Южным Бугом более трех тысяч лет занимали земледельцы и скотоводы, оставившие после себя множество артефактов — жилища, курганы, утварь, орудия труда. Археологи объединяют их в культуру Триполье-Кукутень.
В советское время ученые с помощью аэрофотосъемки обнаружили следы крупных археологических памятников, напоминающих поселения. Раскопки подтвердили гипотезу.
Крупнейший объект — Небелёвка, три тысячи деревянных домов на площади в 320 гектаров. Того же порядка Майданецкое и Тальянки. В терминологии специалистов это мегасайты. На территории Румынии, Молдавии и Украины их два десятка.
© Nebelivka Project, produced by M. NebbiaМасштаб поселения Небелёвка, возраст которого — более шести тысяч лет. Кировоградская область Украины
Поселение Небелевка
© Nebelivka Project, produced by M. Nebbia
Масштаб поселения Небелёвка, возраст которого — более шести тысяч лет. Кировоградская область Украины
Мегасайты спроектированы по круговому принципу: в центре — большое пустое пространство, окруженное двумя линиями построек с буферной зоной между ними. Дома располагались и по окраинам. В середине 2000-х геофизическими методами установили четкие внешние границы в некоторых поселениях. Например, в Небелёвке протяженность рвов — шесть километров.
Сенсационную находку здесь сделали в ходе раскопок 2012 года — двухэтажный дом 20 на 40 метров с большим открытым двором. Шпиль над входом венчал полумесяц рогами вверх — символ, постоянно встречающийся среди артефактов трипольской культуры. Во всей Европе в ту эпоху не было более грандиозной постройки, чем эта. Ориентация по сторонам света, размеры, большие алтари на первом этаже, несколько сосудов-кубков, формы для выпечки хлеба, множество разбитых сосудов, фигурок, костей животных в культурном слое вокруг указывали, что это, скорее всего, храм, где проводили обряды и устраивали жертвоприношения.
Большинство построек, включая дом-храм, находят сгоревшими. Это одна из загадок трипольской культуры. Украинские и британские ученые доказали: дома сжигали намеренно.
© Unwin (based on data from s. johnston), b. gaydarska, M. nebbia and j. Chapman/Cambridge Archaeological JournalХудожественная реконструкция дома-храма в Небелёвке
Реконструкция художника показывает, как мог выглядеть дом в Небелевке
© Unwin (based on data from s. johnston), b. gaydarska, M. nebbia and j. Chapman/Cambridge Archaeological Journal
Художественная реконструкция дома-храма в Небелёвке

Союз равных

Небелёвка — самое крупное поселение медного века в Европе, а возможно, и в мире — существовало всего семьсот лет. Его значение и функции пока не вполне ясны. Исследователи из Даремского университета (Великобритания) обращают внимание на парадокс. С одной стороны, масштаб, множество построек, явные следы планирования свидетельствуют о фундаментальном, постоянном характере поселения. Неслучайно подобные комплексы считают протогородами.
С другой стороны, там нет признаков управленческой бюрократии и социального неравенства, характерных именно для городов. Дома все одинаковые, ничто не говорит о делении на бедных и богатых. Удивительно, что вокруг мегасайта не нарушена природная среда, чего следовало бы ожидать при строительстве большого, постоянно действующего города.
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Авторы работы приходят к выводу, что Небелёвка функционировала летом как место ритуальных собраний. Сюда стекались целыми семьями жители небольших поселений в радиусе ста километров. Они приносили с собой вещи, посуду, еду, пригоняли домашних животных и совершали совместные ритуалы. Предварительно возводили дома собраний и храмы, оборудовали площадь для всенародных торжеств, сооружали заградительный ров. Для проживания строили дома, но после одного или нескольких посещений сжигали их. С наступлением холодов в Небелёвке оставалось небольшое постоянное население, сохранявшее основную инфраструктуру до следующего сезона.
В недавней статье Джон Чапман и его коллеги пришли к выводу, что мегасайты объединяли разрозненные равноправные сообщества, обитающие на определенном пространстве, позволяя им чувствовать себя частью единой культуры. В этом смысле такие огромные деревни с низкой плотностью населения можно рассматривать как альтернативу городам. Не исключено, что их откроют и в других частях света.

Отцы-основатели и мигранты

По существующим представлениям, первые города появились в Месопотамии — примерно в то же время, что и мегасайты в лесостепи Восточной Европы. Однако такие поселения требуют жесткого управления, поскольку служат интересам небольших правящих групп.
С 1976 года ученые из Великобритании исследуют город Тель-Брак на северо-востоке Сирии, главным образом — его центральную, когда-то густонаселенную часть (первые раскопки английские археологи начали здесь еще в 1937-м). С помощью аэрофотосъемки и геофизических методов обследовали окрестности и выяснили, что памятник занимает гораздо большую площадь за счет пригородов с малой плотностью населения.
Около десяти лет назад ученые из Гарварда, Эдинбургского университета и Института археологических исследований Макдональда в Кембридже проанализировали распределение артефактов и построек и пришли к выводу, что Тель-Брак разрастался за счет мигрантов, селившихся на окраинах. Пришлые жили обособленными группами — механизмы интеграции тогда, по всей видимости, отсутствовали. Заметна автономность центральной части города, где размещалась бюрократия.
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А самым древним из непрерывно существующих городов считается Иерихон, расположенный на западном берегу реки Иордан. Британский археолог Кэтлин Кенион, проводившая там в 1950-х масштабные раскопки, считала, что ему десять тысяч лет.
Иерихон основали оседлые собиратели, обитавшие в полуземлянках. Позже здесь образовалась большая сельскохозяйственная коммуна. Люди окружили поселение стенами и поставили башню высотой 8,5 метра, возможно, не одну. Открытия последних лет показали, что уже тогда иерихонцы строили общественные здания для хранения урожая, собраний и, вероятно, храмы.
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Популярные комментарии
Ну кто, кто построил? Что за вопрос, будто не знаете? У кого могут быть скелеты с сильно развитыми нижними конечностями для прыжков и быстрых перемещений по безвизу.
24 апреля, 10:07
Петя Алкаш
12312008
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