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2020-04-24T14:38
https://ria.ru/20200424/1570475490.html
"Разграбили подчистую": кто вывез античное золото Сирии
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РИА Новости

"Разграбили подчистую": кто вывез античное золото Сирии

08:00 24.04.2020 (обновлено: 14:38 24.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки ювелирных изделий, исторические артефакты, реликвии — боевики разграбили древний город Эблу в 53 километрах к юго-западу от современного Алеппо. По словам директора департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю, террористы устроили тренировочный лагерь прямо на археологических раскопках. Он уверен, что вандалов на Эблу навели торговцы древностями. Всего за годы войны в Сирии растащили и уничтожили сотни объектов культурного наследия. О самых крупных потерях — в материале РИА Новости.

Храмы Пальмиры

Признанная ЮНЕСКО памятником всемирного наследия Пальмира была одним из самых богатых городов поздней античности. Многое сохранилось до наших дней.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные памятники Пальмиры
Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенные памятники Пальмиры
Однако боевиков ИГ*, занявших город в мае 2015-го, историческое и культурное наследие не волновало. В июне они разгромили кувалдами знаменитую статую "Лев Аллат" высотой 3,5 метра и весом 15 тонн. Сирийские археологи пытались спасти монумент, хотели вывезти его на грузовиках, но не успели.
Вскоре террористы взорвали храм Баалшамина, построенный в 131 году, и разграбили Национальный музей Пальмиры. Их интересовали прежде всего ювелирные изделия и античные раритеты, которые можно продать на черном рынке за десятки тысяч долларов. Однако большинство экспонатов были копиями. Экстремисты схватили бывшего директора музея. Пожилого человека пытали много дней, но тот так и не сказал, где спрятаны драгоценности. В конце концов его обезглавили.
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
25 ноября 2019, 22:21Война в Сирии
Российские археологи продолжат работу над созданием 3D-модели ПальмирыРоссийские археологи подписали соглашение о продолжении работы над 3D-моделью Пальмиры
В августе боевики разрушили храм Бэла, возведенный в 32 году нашей эры. В сентябре разграбили и осквернили три погребальные башни, построенные в римский период для богатых семей в Долине гробниц. А 5 октября взорвали один из главных символов Сирии — 20-метровую Триумфальную арку II века.
Весной 2017-го, после того как Пальмира окончательно перешла под контроль официального Дамаска, власти решили хотя бы частично восстановить разрушенное. Российский музей "Эрмитаж" подписал соглашение с сирийским Управлением культурного наследия и музеев о сотрудничестве в реставрации исторических памятников. Кроме того, специалисты Института материальной культуры РАН создают подробную компьютерную модель древнего города, которая очень пригодится специалистам.

Старый Алеппо

Крупнейший город Сирии Алеппо, административный центр одноименной провинции, тоже серьезно пострадал. Особенно досталось исторической застройке — там 70-процентные разрушения.
© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкГорожане во дворе мечети Омейядов в Алеппо, разрушенной в результате боевых действий
Горожане во дворе Мечети Омейядов в Алеппо, разрушенной в результате боевых действий
© РИА Новости / NewsTeam
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Горожане во дворе мечети Омейядов в Алеппо, разрушенной в результате боевых действий
Перед уходом боевики не только взорвали 45-метровый минарет мечети Омейядов (VIII век) и устроили пожар, но и разграбили древнюю библиотеку. Исчезла главная реликвия — одеяло пророка Мухаммеда. Сейчас реставраторы по крупицам собирают мозаику, восстанавливают колонны. Чтобы сложить все воедино, пронумеровали буквально каждый осколок.
Сирийские власти при поддержке благотворителей из России и стран Ближнего Востока действуют самостоятельно — ЮНЕСКО не помогает, ограничившись лишь фиксацией разрушений. Реставраторы уверяют: Старому городу удастся вернуть прежний облик в течение пяти лет. Однако похищенные святыни и исторические артефакты, скорее всего, не возвратить.

Черный рынок

В старом Хомсе боевики уничтожили архитектурный ансамбль церквей и мечети Ибн-аль-Валида. В южной части страны, в провинции Дераа, сильно повредили античный амфитеатр, где до войны проводили музыкальные фестивали. В арамейском городе Маалюля, в 40 километрах к северу от Дамаска, боевики "Джебхат ан-Нусры"* взорвали статую Девы Марии, разрушили древнюю церковь Святых Саркиса и Бахуса, похитив иконы, разграбили женский монастырь Святой Феклы.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкОбщий вид на христианский сирийский город Маалюля
Общий вид на христианский сирийский город Маалюля
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Общий вид на христианский сирийский город Маалюля
И это далеко не все. Как отмечает журнал Time, повальное мародерство лишило страну шансов на полномасштабное возвращение туристов — пострадали самые популярные достопримечательности. А ведь до войны туризм обеспечивал государству 12 процентов бюджета.
Экстремисты тесно сотрудничают с контрабандистами. По данным американской ассоциации антикваров, с территории, подконтрольной ИГ*, на Запад шли три основных потока древностей: через Турцию, Ливан, а также Саудовскую Аравию и Катар. СМИ сообщали, что только в 2015-м "Исламское государство"* реализовало на черном рынке около 100 тысяч артефактов с Ближнего Востока.
Сирийские музейщики хотят показать в Москве отобранные у боевиков артефакты. Архивное фото
30 октября 2018, 10:58
Эксперт рассказал о черном рынке сирийских артефактов
"Конечно, это несопоставимо с нефтью или наркотиками, но рынок большой и с ним пытаются бороться, — рассказал РИА Новости директор Музея Востока Александр Седов. — Ни один уважающий себя аукционный дом — Sotheby's, Christie's — никогда не выставит на торги тот или иной артефакт, если есть сомнения в его происхождении. Этим занимаются только "серые" и "черные" аукционщики и дилеры".
Сирийский флаг. Архивное фото
22 октября 2018, 05:09
Сирийские специалисты отремонтируют римский амфитеатр в городе Босра
И все же иногда похищенное возвращают. Так, в ноябре 2018-го департамент древностей Дераа обнаружил более 100 археологических артефактов в поселении эль-Джиза на востоке провинции. По мнению экспертов, их вывезли из археологического музея города Босра на юге страны. А в октябре 2019-го в Дамаск из Канады привезли украденную боевиками мозаику V века.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоМаалюляСирияБезопасность
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